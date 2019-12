LIVESport-Tag im Live-Blog

FC St. Pauli will sich gegen Bielefeld "zerreißen"

20.12.2019, 11:58 Uhr | t-online.de

Spieler vom FC St. Pauli: Der Hamburger Klub ist einer der beliebtesten in Deutschland. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Termine der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga terminiert. Auch ein Montagsspiel ist dabei...

In der Startelf gegen Arminia Bielefeld muss der FC St. Pauli auf zwei Leistungsträger verzichten. Dimitrios Diamantakos sei zwar zurück im Mannschaftstraining, aber noch nicht fit genug für das Spiel. Mats Møller Dæhli fällt mit eienr Wadenprellung aus. Das teilte Trainer Jos Luhukay am Freitag mit.





Samstag spielt der FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld. Pauli-Coach Jos Luhukay macht seinen Spielern offenbar Druck vor der Partie: "Mein Team muss an sich glauben, sich zerreißen und mutig sein", sagte er auf der heutigen Pressekonferenz. Es ginge darum, das Jahr mit einem Erfolgserlebnis zu beenden: "Die Jungs werden alles daran setzen, um ihm letzten Heimspiel des Jahres, einen guten Eindruck zu hinterlassen", so Luhukay.





Vor dem Spiel gegen Darmstadt 98 haben die Rothosen einen Blick auf die Statistik gewagt. Ausgerechnet ein Ex-HSV-Profi steht dort am Spielfeldrand...

Die Fakten zum Spiel #SVDHSV:

#1 Gute Bilanz in Darmstadt 📈

#2 Grammozis bisher unbezwingbar 💪

#3 Kempe mit einem Lauf 🔥

#4 Ausbaufähige Auswärtsbilanz 📊

#5 Arne Aarnink an der Pfeife 🚩



Alle Infos gibt's im Beitrag 👉 https://t.co/YbYFZ61Z0O 📲#nurderHSV — Hamburger SV (@HSV) December 19, 2019

Für St. Pauli-Fans dürfte das nichts Neues sein: Denn der Hamburger FC wurde zu einem der beliebtesten Fußballverein Deutschlands gekürt. Über 4.000 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren wurden in Deutschland im Auftrag der TU Braunschweig befragt. Berücksichtigt wurden dabei die Markeneinstellung des Klubs, die Vereinsmarkenstärke und der Bekanntheitsgrad.



Im Ranking hat St. Pauli schließlich Platz 3 erreicht. Vom höchstmöglichen Indexwert 100 erreicht der Verein knapp 51 Punkte. Nur in einigen Bereichen muss sich der Verein von anderen Clubs geschlagen geben.

Guten Morgen aus Hamburg! Auch heute halten wir Sie in Sachen Lokalsport auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einen Kommentar unter dem Artikel zurück.