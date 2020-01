Sport-Montag im Blog

HSV wappnet sich für kraftraubende Rückrunde

06.01.2020, 18:05 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Das DFB-Sportgericht verhandelt am 17. Januar die Folgen des von heftigem Pyro-Einsatzes überschatteten Zweitliga-Derbys in Hamburg. Dies teilte der Deutsche Fußball-mit. Der HSV und der FC St. Pauli hatten Einspruch gegen die hohen Geldstrafen eingelegt. Als Wiederholungstäter waren der Hamburger SV im Einzelrichterverfahren zu 200.000 Euro und St. Pauli zu 120.000 Euro Strafe verurteilt worden. Der DFB-Kontrollausschuss hatte sogar eine Geldbuße von 250.000 Euro beziehungsweise 180.000 Euro beantragt.

Was war passiert?

Unmittelbar vor Beginn der zweiten Halbzeit der Partie am 16. September zündeten HSV-Fans nach DFB-Angaben 35 Bengalische Feuer, mindestens 20 Blinker, 21 Feuerwerksraketen und fünf Knallkörper. Zum gleichen Zeitpunkt brannten im St. Pauli-Block eine Rauchbombe, 20 Bengalische Feuer und mindestens 20 Blinker. Wegen der Rauchentwicklung konnte die zweite Halbzeit erst mit einer Verzögerung von knapp fünf Minuten angepfiffen werden.

HSV-Trainer Dieter Hecking hat mögliche Verstärkungen im Team zurückhaltend kommentiert. "Wir prüfen verschiedene Optionen. Die vorrangigste Position ist die des Außenverteidigers, da suchen wir verstärkt. Und falls nichts passieren wird, haben wir trotzdem eine gute Mannschaft, die zurecht auf dem zweiten Platz steht", sagte er am Montag nach dem Trainingsauftakt.

Hamburger-SV-Trainer Dieter Hecking hat seiner Mannschaft eine kraftraubende Fortsetzung der Rückrunde angekündigt. "Die Jungs sollten in der Pause die Köpfe freibekommen, denn in den nächsten Monaten wird ihnen alles abverlangt", sagte der Coach am Montag nach dem ersten Training des Jahres.



Der Trainer des Hamburger SV, Dieter Hecking: Die Mannschaft beginnt nun mit den Vorbereitungen für die Zweitliga-Restrunde.



Am Sonntag reist der HSV ins Trainingslager nach Portugal. Zuvor testet das Team am Freitag um 18.00 Uhr im Volksparkstadion gegen den Bundesligisten FC Schalke 04.



Auch bei der zweiten Einheit nach der Winterpause fehlten beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli einige Stammkräfte im Training. Mannschaftsführer Christopher Avevor (Wadenbeinbruch und Syndesmosebandriss), die Abwehrspieler James Lawrence (Knieoperation) und Matt Penny sowie Offensivakteur Christian Conteh (beide Muskelfaserriss) konnten wegen ihrer Verletzungen noch nicht wieder mit dem Team arbeiten. Auch Verteidiger Jakub Bednarczyk fehlte krankheitsbedingt.

Für die Spieler des HSV geht es heute gleich mit zwei Einheiten los. Zum ersten Mal in diesem Jahr betreten sie demnach den Rasen des Volksparks, wie der Verein auf Twitter berichtet.

Trainingsauftakt im #Volkspark: Der #HSV betritt zum ersten Mal im Jahr 2020 den Rasen. Es folgt die erste von heute zwei Einheiten. Ohne Kapitän Aaron #Hunt, weiterhin ohne Neuzugänge – dafür mit drei Youngsters. #nurderHSV pic.twitter.com/gfQH76lnhm — Rautenperle - NUR DER HSV (@rautenperle) January 6, 2020

In den Offensive haperte es in letzter Zeit beim HSV. Wie "Mopo" berichtet, könnte ein slowakischer Nationalspieler nun eine Lücke schließen und für neue Hoffnung sorgen. Offenbar steht der Hamburger SV bereits in Gesprächen mit Robert Boženík. Der 20-Jährige gilt in seiner Heimat als großes Angriffstalent, traf in acht Länderspielen schon vier Mal.

Nach dem FC St. Pauli und Holstein Kiel startet am heutigen Montag der Hamburger SV als letzter Verein aus dem hohen Norden seine Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte der 2. Fußball-Bundesliga. Trainer Dieter Hecking erwartet seine Akteure um 10 Uhr auf dem Trainingsgelände im Volkspark. Um optimal in die noch verbleibenden 16 Partien zu gehen, reisen die Rothosen vom 12. bis 18. Januar ins Trainingslager nach Lagos. In Portugal ist auch ein Testspiel geplant, Gegner und Zeitpunkt stehen jedoch noch nicht fest. Erster Punktspiel-Widersacher nach der Winterpause ist am 30. Januar im heimischen Volksparkstadion der 1. FC Nürnberg.

Die Hamburg Towers haben eine Überraschung in der Basketball-Bundesliga verpasst. Bei den EWE Baskets Oldenburg unterlagen die Hanseaten am Sonntag vor 6.200 Zuschauern mit 79:91 (40:49) und konnten sich damit keine Luft im Kampf gegen den Abstieg verschaffen. Bester Werfer bei den Towers war Bogdan Radosavljevic, der bei seinem Debüt gleich 22 Punkte für die Türme erzielte...

