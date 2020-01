LIVESport-Tag im Live-Blog

Schnappt sich der HSV einen slowakischen Nationalspieler?

06.01.2020, 08:57 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

In den Offensive haperte es in letzter Zeit beim HSV. Wie "Mopo" berichtet, könnte ein slowakischer Nationalspieler nun eine Lücke schließen und für neue Hoffnung sorgen. Offenbar steht der Hamburger SV bereits in Gesprächen mit Robert Boženík. Der 20-Jährige gilt in seiner Heimat als großes Angriffstalent, traf in acht Länderspielen schon vier Mal.

Nach dem FC St. Pauli und Holstein Kiel startet am heutigen Montag der Hamburger SV als letzter Verein aus dem hohen Norden seine Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte der 2. Fußball-Bundesliga. Trainer Dieter Hecking erwartet seine Akteure um 10 Uhr auf dem Trainingsgelände im Volkspark. Um optimal in die noch verbleibenden 16 Partien zu gehen, reisen die Rothosen vom 12. bis 18. Januar ins Trainingslager nach Lagos. In Portugal ist auch ein Testspiel geplant, Gegner und Zeitpunkt stehen jedoch noch nicht fest. Erster Punktspiel-Widersacher nach der Winterpause ist am 30. Januar im heimischen Volksparkstadion der 1. FC Nürnberg.

