Hat Julian Pollersbeck doch noch eine Chance beim HSV?

07.01.2020, 08:19 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Julian Pollersbeck ist alles andere als zufrieden beim HSV. Seine derzeitige Position hinter Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel lässt ihn sogar über einen Transfer im Winter nachdenken. Trainer Dieter Hecking versucht nun aber, Pollersbeck positiv zu stimmen, wie "Mopo" berichtet. Er stellt eine geänderte Rangfolge in Aussicht. Ob das auch für die Rückrunde gilt, ist jedoch noch unklar. Hecking sagt dazu so viel: "Julian hat alle Chancen, sich in der Hierarchie wieder da hinzuarbeiten, wo er hin möchte. Aber man muss auch sehen, dass es Daniel im Großen und Ganzen gut gemacht hat."

