HSV-Torwart fällt mit Bänderriss aus

08.01.2020, 14:28 Uhr | t-online.de

In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Nach dem Abschied von Mats Möller Daehli will Sportchef Andreas Bornemann weitere Abgänge von Stammkräften beim FC St. Pauli vermeiden.



"Ich kann die Tabelle realistisch einschätzen. Nach Mats Möller Daehli möchten wir keine weiteren Leistungsträger abgeben", sagte Bornemann der "Bild"-Zeitung.



Der norwegische Nationalspieler war am Wochenende zum belgischen Champions-League-Teilnehmer KRC Genk gewechselt. Immer wieder gab es in Medien Spekulationen über St.-Pauli-Profis, die über einen Abschied aus Hamburg nachdenken würden...

HSV-Torwart Julian Pollersbeck hat sich einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Nach Angaben seines Klubs muss der 25-Jährige vier bis sechs Wochen aussetzen und fällt damit für die Vorbereitung auf die Restsaison aus.

Der U21-Europameister von 2017 hatte vor der Saison seinen Status als Nummer eins beim HSV an Neuzugang Daniel Heuer Fernandes verloren. Zuletzt war auch über seinen möglichen Abschied aus Hamburg spekuliert worden.

Der Hamburger SV will nach Informationen der "Sport Bild" auch im Fall des Nichtaufstiegs mit Trainer Dieter Hecking weiter zusammenarbeiten. In der vergangenen Woche hatte der 55-Jährige bereits in der "Bild" sein grundsätzliches Interesse geäußert, in Hamburg zu bleiben. Laut "Sport Bild" hatte Hecking schon vor seinen Aussagen vom Vorstand und dem Aufsichtsrat die Zusage bekommen. Bedingung sei, dass die Mannschaft nicht wie in der Rückrunde der vergangenen Saison deutlich abfallen darf.

Der ehemalige HSV-Trainer und derzeitige Coach des 1. FC Köln, Markus Gisdol, hat in einem Interview über seine Zeit beim Hamburger SV und bei der TSG Hoffenheim gesprochen. Er sei in eine "Retter-Geschichte", wie jetzt beim abstiegsbrohtem 1. FC Köln, schon damals hineingeraten. Die Zeit beim HSV und bei Hoffenheim bezeichnet er als "gute Lehre".

