HSV stellt sich im ersten Formtest einem Schwergewicht

10.01.2020, 13:38 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Vier Tage nach dem Trainingsstart bestreitet der Hamburger SV sein erstes Testspiel des Jahres. Der Gegner ist heute Abend ein Schwergewicht: Schalke 04. "Nach einem etwas schwächeren Jahr schreibt Schalke in dieser Saison wieder positive Schlagzeilen", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking. Die Gelsenkirchener kommen frisch aus dem Trainingslager in Spanien nach Hamburg. Ihr letzte Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truide haben sie allerdings mit 0:1 verloren.

Der Hamburger SV hat einen Testspiel-Partner für die Zeit im Trainingslager in Portugal gefunden. Die Hamburger spielen am 16. Januar in Albufeira gegen den FC Seoul. Der südkoreanische Erstligist ist nach Schalke 04, FC Basel und VfB Lübeck der vierte Testspielgegner der Hamburger. Die Mannschaft reist am Sonntag nach Portugal und bleibt dort bis zum 18. Januar.

Die Spieler des FC St. Pauli trainieren heute zum letzten Mal in Hamburg, bevor es ab ins Trainingslager nach Spanien geht. Dort gibt es dann am Sonntag die erste Einheit.



Die #Kiezkicker absolvieren heute an der Kollaustraße die letzte Trainingseinheit, bevor am Sonntag das Trainingslager in Spanien beginnt.



Um 10:30 Uhr geht es gleich auf den Trainingsplatz. 🕥#fcsp pic.twitter.com/wZKpYPwPbX — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 10, 2020

Der Wechsel von Louis Schaub zum Hamburger SV ist offenbar perfekt. Wie die "Mopo" berichtet, soll der 25-Jährige bis Saisonende vom 1. FC Köln ausgeliehen werden und hatte bereits gestern am UKE seinen Medizincheck. Der österreichische Nationalspieler war in Köln von Neu-Trainer Markus Gisdol aussortiert werden. Jetzt soll er offenbar die Hamburger im offensiven Mittelfeld zum Aufstieg führen.

Guten Morgen aus Hamburg! Auch heute halten wir Sie in Sachen Lokalsport auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einen Kommentar unter dem Artikel zurück.