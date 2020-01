LIVESport-Tag im Live-Blog

Wechsel von Louis Schaub zum HSV offenbar perfekt

10.01.2020, 08:47 Uhr | t-online.de

Louis Schaub im Training beim 1. FC Köln: Der 25-Jährige soll in der Rückrunde den HSV verstärken. (Quelle: Eduard Bopp/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Der Wechsel von Louis Schaub zum Hamburger SV ist offenbar perfekt. Wie die "Mopo" berichtet, soll der 25-Jährige bis Saisonende vom 1. FC Köln ausgeliehen werden und hatte bereits gestern am UKE seinen Medizincheck. Der österreichische Nationalspieler war in Köln von Neu-Trainer Markus Gisdol aussortiert werden. Jetzt soll er offenbar die Hamburger im offensiven Mittelfeld zum Aufstieg führen.

Guten Morgen aus Hamburg! Auch heute halten wir Sie in Sachen Lokalsport auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einen Kommentar unter dem Artikel zurück.