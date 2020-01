LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV-Neuzugang Jordan Beyer trainiert bereits mit

15.01.2020, 09:22 Uhr | t-online.de , ags

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

René Adler feiert heute seinen 35. Geburtstag. Der Hamburger SV, für den er 129 Mal im Tor stand, gratulierte ihm herzlich.



Alles Gute, René Adler! 🎁 129 Mal hütete er unser Tor und heute feiert der gebürtige Sachse seinen 35. Geburtstag! 🎈 Gepostet von HSV am Dienstag, 14. Januar 2020

Gestern erst ist wie berichtet offiziell bekannt geworden, dass der HSV den Junioren-Nationalspieler Jordan Beyer von Borussia Mönchengladbach verpflichtet hat. Gestern ist der Rechtsverteidiger bereits im Trainingslager in Portugal eingetroffen – und trainierte gleich mit.

Wir haben für euch einige Bilder unseres heutigen zweiten Trainingstages in Lagos 📸📸 Mit umkämpften Duellen, fiesen Fummlern und erstmals mit Neuzugang Jordan #Beyer 🔷 Welches Bild ist euer Favorit❓#nurderHSV #MoinLagos pic.twitter.com/sU1ZXTgJGY — Hamburger SV (@HSV) January 14, 2020

Zunächst nahm er am Kreisspiel teil, berichtet der Verein. Bei den anschließenden 1000-Läufen setzte er aber erst einmal aus und absolvierte ein Individualtraining, bei dem er begutachten wurde. "Langsam rantasten war heute noch das Motto", schreibt der Verein, "aber wohl auch nur heute zum Kennenlernen."

