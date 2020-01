LIVESport-Tag im Live-Blog

Fans zeigen politisches Banner – St. Pauli droht Strafe

16.01.2020, 11:45 Uhr | t-online.de , ags

Fans von St. Pauli halten ein Banner mit dem Schriftzug "Biji Rojava" ("Es lebe Rojava") in die Höhe. Foto: Axel Heimken/dpa. (Quelle: dpa)

Auch für den HSV heißt es heute "Matchday!". Um 15 Uhr spielen die Rothosen gegen den FC Seoul. Davor steht aber noch eine Trainingseinheit an. Offenbar lässt Coach Dieter Hecking das Team nochmal ein bisschen üben. Im Video auf Twitter sieht das shcon ganz gut aus...

Torabschlüsse aus dem Zentrum und nach Flanken über die Außen ⚽️💥#nurderHSV #MoinLagos pic.twitter.com/KufUl0MB7c — Hamburger SV (@HSV) January 16, 2020

Im Trainingslager ist auch Zeit für Testspiele. Heute spielen die Kiezkicker gegen den SV Wehen Wiesbaden. Aber wie sieht so ein Matchday eigentlich bei den Profis aus?



Auf dem Plan stehen am heutigen Donnerstag Videodreh, Anschwitzen, Mittagessen und die Fahrt nach Oliva Nova, teilte St. Pauli auf Twitter mit.



Moin!



Tag 5⃣ im Trainingslager ist auch der erste #matchday im Jahr 2020! 🙌🏻



Hier ist der Tagesplan:



📹 Video



💧Anschwitzen



🍝 Mittagessen



🚐 Fahrt nach Oliva Nova



⚽️ 15 Uhr: Testspiel gegen @SVWW_official über 4⃣ x 3⃣0⃣ Minuten#fcspinSpanien | #fcsp pic.twitter.com/sv5TqbdCLG — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 16, 2020

Marinus Bester ist im Hamburger Fußball eine feste Größe – und vielen HSV-Fans noch in guter Erinnerung. Heute feiert der Stürmer seinen 51. Geburtstag. Wir gratulieren recht herzlich!



Volle Kraft voraus – auch im kommenden Lebensjahr! Wir wünschen unserem ehemaligen Stürmer Marinus #Bester alles Gute zum 51. Geburtstag 🎁🎉#nurderHSV pic.twitter.com/kAeCldD95U — Hamburger SV (@HSV) January 16, 2020

Anhänger des FC St. Pauli hatten im Spiel am 19. Oktober 2019 gegen den SV Darmstadt 98 ein großes Spruchband gezeigt: "Biji Rojava" ("Es lebe Rojava"). Sie schwenkten außerdem Fahnen der kurdischen Frauenverteidigungseinheiten YPJ.

Nach dpa-Informationen hat der DFB-Kontrollausschuss eine Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro für St. Pauli beantragt. Auf das Plakat der Pauli-Anhänger im Darmstadt-Spiel wurde der DFB in einem Brief des Türkischen Fußballverbandes aufmerksam gemacht – der wiederum vom türkischen Außenministerium alarmiert worden war.

