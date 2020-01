LIVESport-Tag im Live-Blog

Sportgericht verhandelt über Einspruch von HSV und St. Pauli

17.01.2020, 08:33 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie alle Informationen zum Lokalsport.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt heute mündlich über den Einspruch des FC St. Pauli und des Hamburger SV gegen ihre drastischen Pyro-Strafen. Für die Vorfälle im Zweitliga-Stadtderby am 16. September waren der FC St. Pauli im Einzelrichterverfahren zu 120.000 und der HSV zu 200.000 Euro Strafe verurteilt worden. Der DFB-Kontrollausschuss hatte sogar eine Geldbuße von 250.000 Euro für den Hamburger SV und 180.000 Euro für St. Pauli beantragt.

