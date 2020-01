LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV hofft weiterhin auf Bozenik

20.01.2020, 09:24 Uhr | t-online.de

Robert Bozenik jubelt bei einem Spiel: Der HSV ist an dem Stürmer interessiert. (Quelle: Djorovic/imago images)

Hockey-Olympiasieger Jan Philip Rabente hat seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft beendet. Dies gab der 32-Jährige am Sonntag nach dem gewonnenen Finale bei der Hallen-EM in Berlin bekannt. "Das war mein persönlicher Abschluss und mein letztes Länderspiel", sagte der Wahl-Hamburger nach dem 6:3 gegen Weltmeister Österreich.

Jan Philip Rabente kniet während einer Spielpause auf dem Boden: Der Wahl-Hamburger beendet seine Karriere bei der deutschen Nationalmannschaft. (Quelle: Gregor Fischer/dpa)



Rabente hat 163 Mal das Nationaltrikot auf dem Feld getragen. Seinen größten Erfolg feierte er 2012 in London, als er die DHB-Auswahl mit seinen beiden Toren zum 2:1 im Olympia-Finale gegen die Niederlande schoss.

Er ist der Favorit des Hamburger SV: Stürmer Robert Bezenik. Der HSV würde ihn gerne nach Hamburg holen. Doch auch MSK Zilina ist laut einem Bericht der "Mopo" an dem 20-Jährigen interessiert. Sie haben offenbar auch ein höheres Angebot als der HSV abgegeben. Eine Entscheidung in dem Poker könnte diese Woche fallen.



