HSV-Angreifer Jairo Samperio fällt mit Muskelfaserriss aus

21.01.2020, 12:47 Uhr | t-online.de, ags

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Nun ist die Diagnose amtlich: Der HSV muss für unbestimmte Zeit auf seinen Angreifer Jairo Samperio verzichten. Der 26 Jahre alte Spanier hatte sich im Testspiel am vergangenen Donnerstag gegen den FC Seoul (1:1) einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.



Die Diagnose wurde nach der Rückkehr des HSV aus dem Trainingslager im portugiesischen Lagos gestellt. Wann der Stürmer wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen kann, steht derzeit noch nicht fest. Er ist nicht der einzige Ausfall – der HSV will handeln...

Wegen eines Sturms musste der FC St. Pauli sein Trainingslager in Spanien unfreiwillig um einen Tag verlängern. Eigentlich wollten die Kiezkicker am Montag von Alicante aus zurück nach Hamburg fliegen. Da es auf dem Flughafen vergangene Woche allerdings gebrannt hatte, blieb er gesperrt und der Club musste umplanen. Mit dem Bus fuhren sie nach Valencia, von wo aus es mit einem Zwischenstopp in Düsseldorf nach Hamburg gehen sollte. Aber auch hier hatte das Team kein Glück. Aufgrund des heftigen Sturms konnten viele Flugzeuge weder landen noch starten und so mussten die Fußballer für die Nacht in einem Hotel bleiben.

Am Dienstag hieß es von St. Pauli, man habe einen Bus nach Madrid organisiert und werde von dort aus nach Hamburg fliegen.

¡Hola Madrid!



Mit dem Bus ging es heute Morgen nach Madrid. Von dort fliegen die #Kiezkicker demnächst nach Hamburg. #fcspinSpanien | #fcsp pic.twitter.com/tEmylIKjBB — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 21, 2020

Bernd Hoffmann wird heute 57 Jahre alt. Der Club gratuliert ihm auf Twitter herzlich. Dem schließen wir uns gerne an.

Wir gratulieren Bernd #Hoffmann herzlich zum Geburtstag 💐 Unser Vorstandsvorsitzender wird heute 57 Jahre alt 🎂#nurderHSV #HappyBirthday pic.twitter.com/AxC9qjlyoB — Hamburger SV (@HSV) January 21, 2020

8.34 Uhr: HSV-Investor Kühne: HSV-Engagement "sehr trauriges Kapitel"



Investor und Anteilseigner Klaus-Michael Kühne hat sein Engagement beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV als "sehr trauriges Kapitel" bezeichnet. "Im Fußball kann man die Weichen leider nicht so leicht stellen. Da kann man eigentlich nur meckern und Geld geben, das andere Manager ausgeben", sagte der 82 Jahre alte Unternehmer im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). "Und diese Manager waren nicht die erfolgreichsten."

