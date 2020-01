LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV holt Bayer-Leverkusen-Star

23.01.2020, 08:49 Uhr | t-online.de

Joel Pohjanpalo: Der HSV will den Bayer-Stürmer ausleihen. (Quelle: Jörg Schüler/Archiv/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

FC St. Paulis Östigard soll Erling Haaland zum BVB-Wechsel geraten haben. Offenbar sind beide miteinander befreundet. Östigard selbst ist Leihspieler aus Brighton. Mit Haaland hat er schon in seiner Jugend gespielt.

HSV-Sportchef Jonas Boldt ließ durchsickern, dass Neuzugänge kommen könnten, aber wohl keine aus der Bundesliga. Offenbar hat sich diese Ansicht innerhalb einer Woche geändert. Denn der HSV soll einen Stürmer von Bayer Leverkusen 04 holen: Joel Pohjanpalo. Wie "Bild" zuerst berichtete, will der HSV den Finnen ausleihen. Wann genau der Transfer perfekt ist, ist noch unklar.

