Ex-HSV-Trainer glaubt an Bundesliga-Aufstieg

27.01.2020, 14:04 Uhr | t-online.de

HSV-Trainer Dieter Hecking hält große Stücke auf Joel Pohjanpalo. Der vom Erstligisten Bayer Leverkusen ausgeliehene Stürmer soll den Rothosen zu größerer Torgefahr verhelfen.



"Joel war schon immer in unserem Fokus. Er ist jemand, der als Gegenspieler immer sehr unangenehm ist, der in der Box brandgefährlich ist und nicht lange braucht, um zum Abschluss zu kommen", sagte Hecking...

Nachwuchsspieler Jonathan Ziegenhagen wird in dieser Saison wieder für Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers auf dem Wurfhügel stehen.



"Ich habe im anstrengenden vergangenen Jahr meinen Sport so sehr vermisst", sagte der 18-Jährige. "Mir ist dabei klar geworden, dass ich jetzt nach dem Beginn meines Studiums so bald wie möglich wieder einsteigen möchte."



Der Pitcher, der bereits als 14-Jähriger sein Debüt für die Stealers gegeben hatte, hatte danach beim Zweitligisten Hamburg Knights gespielt und schließlich wegen des Abiturs pausiert.

Christoph Moritz feiert heute seinen 30. Geburtstag. Der HSV gratuliert seinem Mittelfeldspieler – und da schließen wir uns gerne an.

Alles Gute zum Geburtstag, Christoph! 🎉 Unser Mittelfeldmann feiert heute einen runden Geburtstag und wird 30 Jahre alt 🎂#nurderHSV #HappyBirthday #Moritz pic.twitter.com/31VaPQjpI2 — Hamburger SV (@HSV) January 27, 2020

Gleich ab 10 Uhr gibt es für St. Pauli-Fans Tickets für das Hamburger Derby am 22. Februar im Volkspark. Der HSV stellt St. Pauli 1.250 steh- und 4.200 Sitzplätze zur Verfügung. "Die Nachfrage wird sicherlich hoch sein, so dass ein schneller Ausverkauf anzunehmen ist", heißt es auf der Homepage der Kiezkicker. "Freundet Euch bitte mit dem Gedanken an, beim Verkauf eventuell leerauszugehen."

Der frühere Trainer vom Hamburger SV Thomas Doll ist zuversichtlich, dass der Klub es in dieser Saison zurück in die Bundesliga schafft. "Am Ende der Saison werden sie auf einem der ersten beiden Plätze stehen", sagte Doll der Deutschen Presse-Agentur. Das liege auch daran, dass der derzeitige Trainer Dieter Hecking so viel Erfahrung mitbringt, wie auch die anderen Verantworlichen Jonas Boldt und Bernd Hoffmann. "Bielefeld und Stuttgart sind die beiden größten Konkurrenten. Ich glaube nicht, dass es für Aue und Heidenheim trotz bislang toller Leistungen am Ende für ganz oben reichen wird", sagte Doll.

Eine Woche nach den Damen haben sich auch die Hockey-Herren vom Club an der Alster mit ihrem höchsten Saisonsieg Platz eins in der Nordgruppe der Hallen-Bundesliga und damit das Heimrecht im Viertelfinale diese Woche gesichert. Am Sonntag feierte der Titelverteidiger vor 300 Zuschauern einen 17:0 (6:0)-Sieg gegen den DTV Hannover und hielt den ebenfalls für die Runde der besten acht Club qualifizierten Verfolger Hamburger Polo Club trotz dessen 5:4 (4:3)-Sieg beim UHC Hamburg auf Distanz. Mehr dazu hier...

Guten Morgen aus Hamburg! Auch heute halten wir Sie in Sachen Lokalsport auf dem Laufenden.