LIVESport-Tag im Live-Blog

FC St. Paulis Schwäche hält an

29.01.2020, 08:34 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.



FC St. Pauli unterlag am Dienstagabend der SpVgg Greuther Fürth mit 0:3 (0:1). Die Kiezkicker warten in der Fremde weiterhin auf den ersten dreifachen Punktgewinn der Saison. In der Tabelle bleiben die Norddeutschen auf dem elften Platz, können aber nach den Spielen am Mittwoch und Donnerstag zurückfallen.

Dass das Team auswärts nicht vom Fleck kommt, wurmt Trainer Jos Luhukay. Die Erfolglosigkeit hält schon seit März 2019 an. Der Gewinn von lediglich vier Punkten steht in dieser Spielzeit unterm Strich. Nur der Tabellenletzte Dynamo Dresden (2 Punkte) ist auf fremdem Terrain erfolgloser. Lesen Sie hier den Spielbericht...

