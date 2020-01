Sport-Freitag im Live-Blog

HSV holt Hoffenheim-Talent Amadou Onana

31.01.2020, 18:44 Uhr | t-online.de, ags

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs.

Alexander Zverev ist trotz eines starken Auftritts im Halbfinale der Australian Open ausgeschieden. Der 22-jährige Hamburger musste sich in einer hochklassigen und mitreißenden Partie am Freitag in Melbourne dem Österreicher Dominic Thiem mit 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7) geschlagen geben.



Alexander Zverev: Der Deutsche verpasst das Endspiel. (Quelle: Dave Hunt/dpa)

Der Weltranglisten-Fünfte und zweimalige French-Open-Finalist Thiem spielt nun am Sonntag (09.30 Uhr MEZ) gegen den serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic.

Der Hamburger SV verleiht bis zum Sommer ihren Spieler Jonas Davis an den FC Würzburger Kickers. Der Vertrag ist wohl schon unterschrieben, wie es in einem Twitter-Eintrag des Vereins aus Würzburg heißt.



Wir verleihen Jonas #David bis zum Sommer an den @fwk_1907 🔁 Wir wünschen dir viel Erfolg bei den Kickers und freuen uns, dich zur neuen Saison im #Volkspark wiederzusehen, Jonas 🏟🔷



Zur Meldung: https://t.co/vG7iT1kx2L#nurderHSV #Transfer https://t.co/B75YSrQa7n — Hamburger SV (@HSV) January 31, 2020

Am Samstag trifft der FC St. Pauli auf den VfB Stuttgart. Vor dem Spiel sagte Trainer Jos Luhukay, dass er großen Respekt vor Stuttgart habe. Um gegen Stuttgart zu bestehen, braucht St. Pauli einen guten Tag, zitiert der Kiezklub den Coach auf Twitter.

#Luhukay: "Ich habe großen Respekt vor Stuttgart, aber wir schauen vor allem auf uns. Ich muss der Mannschaft einen Plan mitgeben, der funktioniert. Wir brauchen einen guten Tag. Die individuelle Qualität beim VfB ist extrem hoch. Da darf man nichts zulassen."#fcsp | #vfbfcsp — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 31, 2020

Der Hamburger SV hat Mittelfeldspieler Amadou Onana vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim für die kommende Saison verpflichtet. Nach Angaben des HSV vom Freitag erhält der 18 Jahre alte belgische Junioren-Nationalspieler einen Vertrag bis Ende Juni 2024. Er kommt ablösefrei.



"Wir freuen uns sehr, dass Amadou sich frühzeitig für den HSV entschieden hat, denn er ist ein internationales Top-Talent", sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel über den Neuzugang.

Der Hamburger SV hat einen wild entschlossenen Start in die heiße Phase des Aufstiegsrennens hingelegt und die Abstiegssorgen des 1. FC Nürnberg weiter vergrößert. Mit einem 4:1 (2:0)-Erfolg zum Abschluss des 19. Spieltags der 2. Liga konterte das Team von Trainer Dieter Hecking die Dreier der Konkurrenz und reihte sich hinter Spitzenreiter Arminia Bielefeld und vor dem VfB Stuttgart auf Rang zwei ein. Mehr dazu hier...

