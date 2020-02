LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV will bei VfL Bochum üble Serie beenden

03.02.2020, 09:37 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs.

Piotr Trochowski war von 2004 bis 2011 beim HSV im Einsatz. Er wurde zum Nationalspieler. Nach einem Jahr Pause ist er nun zurück beim HSV, allerdings in der dritten Mannschaft. Der 35-Jährige wird in der Oberliga spielen. Zuvor hat er mit dem FC Sevilla zweimal die Europa League gewonnen. Spätestens beim Oberliga-Auftakt am 14. Februar gegen den TuS Osdorf wird Trochowski im Kader sein.

Der letzte Auswärtssieg vom Hamburger SV war im August, genau genommen ist es 161 Tage her, wie "Mopo" berichtet. Jetzt, fast eine halbe Saison später, soll es auch gegen den VfL Bochum wieder klappen. Dieter Hecking: "Ich glaube schon, dass uns der VfL Bochum alles abverlangen wird". Dann ergänzt er: "Wenn wir nicht gewinnen, haben wir nichts erreicht". Auswärts will der HSV noch zielstrebiger werden. Der VfL hat zudem auch nicht gerade die beste Leistung hingelegt: Der VfL gewann nur drei Partien vor Heimpublikum, eine verloren sie.

