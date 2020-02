LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV bleibt wohl auf Top-Gehalt sitzen

07.02.2020, 11:39 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

Laut Informationen der "Hamburger Morgenpost" lehnte HSV-Profispieler Kyriakos Papadopoulos im Winter-Transferfenster gleich vier Optionen für einen Wechsel ab. Unter anderem soll dem Innenverteidiger ein Angebot vom chinesischen Erstligisten Shanghai Shenhua vorgelegen haben, das an seine aktuellen Verdienste beim HSV herangekommen wäre. Doch der Grieche winkte offenbar ab. Der Topverdiener, der pro Jahr rund 2,5 Millionen Euro verdient, wird seinen Vertrag wohl bis Saisonende aussitzen. Im Oktober wurde der 27-Jährige bei der U21 der "Rothosen“ geparkt und kam seitdem nur einmal in der Regionalliga zum Einsatz.

Heute Abend wird es für die Handballer des HSV ernst. Das Handballjahr hat für die Hamburger mit zwei verlorenen Spielen in Folge nicht gut begonnen. Um 20 Uhr treffen sie heute in der Sporthalle Hamburg auf den HC Elbflorenz. Und es könnte spannend werden: Zwar gilt der HSV als Favorit, doch auch die Dresdner hoffen nach ihrem überraschenden Triumph gegen den Tabellenzweiten ASV Hamm-Westfalen, auf einen Sieg in der Hansestadt.

Beim FC St. Pauli herrscht wieder rege Trainingsbeteiligung. Der Klub kann wieder mit der kompletten Mannschaft trainieren. Die Abwehrspieler Daniel Buballa, Leo Östigard und Sebastian Ohlsson kehrten zurück auf den Platz und machten wieder die komplette Einheit mit, teilte der hanseatische Fußball-Zweitligist mit. Innenverteidiger James Lawrence und Offensivakteur Ryo Miyaichi konnten auf der Anlage an der Kollaustraße immerhin Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Guten Morgen aus Hamburg! Auch heute halten wir Sie in Sachen Lokalsport auf dem Laufenden.