HSV zieht Bilanz nach Pyro-Aktion im Spiel gegen KSC

10.02.2020, 08:42 Uhr

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

Das Spiel des HSV gegen den KSC am Wochenende war ein ganz besonderes. Nicht nur, weil sich die Hamburger am Ende mit 2:0 gewannen – sondern vor allem, weil es zum ersten Mal bei einem Spiel der 1. oder 2. Bundesliga eine kontrollierte Pyro-Aktion der Fans gab. Und die Bilanz der Aktion fällt offenbar sehr positiv aus.



