LIVESport-Tag im Live-Blog

Pyro-Experiment kommt bei HSV-Fans gut an

12.02.2020, 14:00 Uhr | t-online.de

HSV und Fans im Stadion: Das Pyro-Experiment kam offenbar gut an. (Quelle: Archivbild/Baering/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

Der Pyro-Testlauf beim Zweitliga-Spiel des Hamburger SV gegen den Karlsruher SC ist nach Angaben des HSV bei seinen Fußball-Fans gut angekommen. Bei einer Umfrage hätten sich 89 Prozent der Anhänger dafür ausgesprochen, dass der Verein erneut Anträge für das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik stellen sollte. An der Umfrage haben sich bis Donnerstag laut HSV knapp 5.000 Dauerkartenbesitzer beteiligt. Sie waren per Mail angeschrieben worden.

Die Hamburg Stealers haben für die kommende Saison den Amerikaner Markus Melendez verpflichtet. Der 23-Jährige ist als Catcher vorgesehen und hat als Spieler für den Moose Jaw Miller Express bereits Erfahrungen in der Western Canadian Baseball League gesammelt. "Mit Markus konnten wir einen sehr guten defensive Catcher für uns gewinnen. Ein guter Catcher ist immer wichtig, aber Markus ist nebenbei auch ein absoluter Leader auf und neben dem Platz, hat ein sehr hohes Baseball-Wissen und ist somit der perfekte Catcher für unsere jungen deutschen Pitcher", sagte Headcoach David Wohlgemuth.

Die Hamburg Towers haben das gestrige Spiel in der Basketball-Bundesliga gegen Brose Bamberg knapp verloren. Die Türme aus Hamburg mussten mit 66:77 die sechste Niederlage in Folge einstecken. Dabei war das Team durch mehrere Ausfälle geschwächt: Heiko Schaffartzik, Justus Hollatz, Prince Ibeh und Jannik Freese fielen krankheitsbeding aus.

#Towers_Live: Trotz der Niederlage gibt es keinen Grund, überhaupt auch nur ein Auge zu schließen. Das war mehr als beachtlich gegen @BroseBamberg. Wir verlieren mit 66:77. Zumindest kann Jorge in dem Look als waschechter Pirat durchgehen. pic.twitter.com/Kb1Ts6lUjO — Hamburg Towers (@hamburgtowers) February 11, 2020

Nach einer Bänderverletzung ist Julian Pollersbeck wieder fit und kann im Volkspark angreifen, wie die Hamburger Morgenpost berichtet. Beim Mannschaftstraining am Dienstag mischte der Torwart ohne Probleme wieder voll mit und stand im Trainingsspiel sogar im Tor. "Er ist wieder voll dabei", glaubt auch HSV-Trainer Dieter Hecking. Der 25-Jährige Torwart hatte sich zu Beginn des Jahres einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und so die komplette Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte verpasst. Ob es für einen Platz im Kader für das Spiel gegen Hannover am Sonnabend reichen wird, ist trotzdem noch unsicher. Eins ist aber klar: Der Konkurrenzkampf um die Torwartposition dürfte bei den Hanseaten jetzt noch einmal stärker werden.

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus der schönsten Stadt der Welt. Hier versorgen wir Sie heute wieder mit den aktuellen Nachrichten und besten Geschichten aus dem Lokalsport.