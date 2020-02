LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV winkt ein warmer Geldregen

13.02.2020, 07:49 Uhr | t-online.de

Eine HSV-Fahne: Der Vertrag über die Namensrechte an der HSV-Arena läuft im Sommer aus. (Quelle: Nordphoto)

Unternehmer Klaus-Michael Kühne hält seit 2015 die Namensrechte an der HSV-Arena – und lässt sich das ordentlich Geld kosten: Vier Millionen Euro fließen pro Jahr auf das Konto der Rothosen. Im Sommer läuft der Vertrag allerdings aus. Doch Kühne ist offenbar bereit, auch in Zukunft die Schatulle aufzumachen. "Mich lockt der HSV unverändert", sagte er jetzt gegenüber dem NDR. "Aber er muss auch Leistung bringen." Die Erfolge der letzten Wochen machen Kühne Hoffnung: "Wenn es so weiter geht, bin ich überzeugt davon, dass wir eine gute Lösung finden würden", erklärte er mit Blick auf die Namensrechte. Er selbst wünsche sich allerdings noch mehr Partner, die sich beim HSV engagieren.

