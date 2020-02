LIVESport-Tag im Live-Blog

Derby zwischen HSV und FC St. Pauli ohne Pyros – undenkbar

19.02.2020, 07:50 Uhr | t-online.de, ags

Stadtderby in Hamburg: Fans des HSV zünden Pyrotechnik. (Quelle: Archivbild/Philipp Szyza/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

Ein Stadtderby zwischen HSV und FC St. Pauli ohne Abrennen von Pyrotechnik kann sich St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich offenbar nicht ausmalen. Die Hamburger Zweitligisten mussten nach den Derbys in letzter Zeit hohe Strafen wegen Pyro-Vergehen bezahlen.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Derby gänzlich ohne alles auskommen wird. Dafür ist es zu emotional, das gehört dann auch zum Fußball dazu. Sollte es zu Strafen kommen, ja, dann müssen wir sie wahrscheinlich tragen, so ungern wir das tun", sagte der St.-Pauli-Chef dem Hamburger Radio-Sender NDR 90,3.

