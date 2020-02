Sport-Donnerstag im Blog

HSV will sich im Hamburg-Derby "Kick holen"

20.02.2020, 17:47 Uhr | t-online.de, ags

Am Wochenende finden in Leipzig die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle statt. Über 200 Meter zählen die beiden Sprinter des Hamburger SV, Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah, zu den Medaillen-Kandidaten. Gegen wen Sie sich durchsetzen müssen, lesen Sie auf dem Portal leichtathletik.de.

Der Hamburger SV will mit einem Sieg im Stadtderby gegen den FC St. Pauli weiteren Schwung im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga holen: "Ein Derbysieg würde die Fans elektrisieren und unsere Ansprüche untermauern", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking am Donnerstag.



Ein Erfolg über den Stadtrivalen würde dem Team bis zur Länderspielpause Ende März "einen richtigen Kick geben".

Für die Polizei Hamburg heißt es am Samstag beim Stadt-Derby wieder: Risikospiel! Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, trainiert die Polizei schon im Volksparkstadion, wo die Partie ausgetragen wird.



Mit mehreren Mannschaftswagen rückte sie an, um für den Ernstfall die Abläufe zu üben. Randale möchte sie schon im Keim ersticken. Vorteil diesmal: Anpfiff ist mittags um 13.00 Uhr im weit einsehbaren Volkspark.

Das Hamburg-Derby im September konnte der FC St. Pauli mit 2:0 für sich entscheiden. Der Hamburger SV musste eine bittere Pleite einstecken. Für das Spiel am Samstag mahnt nun St.-Pauli-Trainer Jos Luhukay vor dem starken Gegner HSV.



"Übermorgen ist die Konstellation eine andere als im Hinspiel. Der HSV ist stark ins neue Jahr gestartet, wir nicht. Wir haben uns bislang punktetechnisch zu wenig belohnt.", sagte der Trainer auf der heutigen Pressekonferenz.

Vor dem Hamburg-Derby am Samstag hat HSV-Coach Dieter Hecking wieder in Bescheidenheit geübt und die Rivalen gelobt. Hecking sagte über seinen Trainerkollegen Jos Luhukay: "Jos ist für mich ein absoluter Fachmann, der mit seiner eigenen Art auch mal aneckt, aber ich finde, er ist immer klar. Ich schätze ihn sehr, weil es eben ganz wenige gibt, die so geradeaus sind wie er", so der Coach des Hamburger SV.

In der 2. Bundesliga steht das Hamburger Derby erst am Samstag an. Im E-Sport wird es schon heute ernst: Am 20. Spieltag der Virtual Bundesliga trifft der Hamburger SV heute Abend auf den FC St. Pauli. Momentan ist der HSV Tabellenachter, Pauli ist zehn Plätze von seinem Stadtrivalen entfernt. Mal sehen, ob das so bleibt.

