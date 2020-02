LIVESport-Tag im Live-Blog

Frustbewältigung beim HSV nach Derby-Pleite gegen St. Pauli

24.02.2020, 14:06 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

Auch nach der Niederlage im Stadtduell gegen den FC St. Pauli ist der frühere HSV-Trainer Felix Magath von der Rückkehr des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga überzeugt. "Ich glaube fest daran, dass der HSV diese Saison aufsteigt", sagte der 66-Jährige am Sonntagabend in der NDR-Sendung "Sportclub". Jede Situation habe auch ihre Chance, sagte der ehemalige Spieler, Trainer und Manager des HSV mit Blick auf das 0:2 am Samstag gegen den FC St. Pauli. "Nie verzagen, es geht weiter", meinte er.

Fußball-Trainer Thomas Doll hat nach dem Hamburg-Derby seiner früheren Mannschaft Hamburger SV gegen den FC St. Pauli mangelnde Leidenschaft bei den HSV-Profis beklagt. "Ich habe nach dem tollen Start im Verlauf des Spiels die absolute Power vermisst. Für mich müssen in so einer Partie die Fetzen fliegen. Das war mir einfach zu wenig", sagte Doll der "Bild". Zugleich äußerte er eine Warnung an den HSV: "Jeder weitere Aussetzer könnte das Ende aller Hoffnungen sein." Der Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga sei "jetzt voll entbrannt".

Jos Luhukay ist seit Einführung der Fußball-Bundesliga der erste Trainer des FC St. Pauli, der beide Derbys gegen den HSV gewinnen konnte. Das gab der Verein auf seiner Facebook-Seite bekannt. Zuvor gelang das nur Heinz Hempel in der Saison 1953/54.

Dieter Hecking bekämpfte den Derbyfrust mit einer Extraportion Junkfood. Chips, Cola, Schokolade und Weingummi habe er sich nach der schmerzlichen und historischen 0:2 (0:2)-Schmach gegen den FC St. Pauli gegönnt, berichtete der Trainer des Hamburger SV am Sonntag: "Und das alles in einer Dreiviertelstunde." Doch auch der viele Zucker vertrieb die Niedergeschlagenheit nicht, heftiger hätte der Stimmungsdämpfer im Aufstiegsrennen für den HSV nicht ausfallen können. "Ein, zwei Tage muss jeder Einzelne seinen Seelenfrieden mit sich wieder finden", sagte Hecking zum Gemütszustand seiner Mannschaft nach dem 103. Stadtderby.

