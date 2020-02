LIVESport-Tag im Live-Blog

Bundesliga-Profi will zum HSV – unter einer Bedingung

26.02.2020, 12:20 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

Laut Medienberichten will sich der Hamburger SV verstärken. Mittelfeldspieler Tobias Strobl von Borussia Mönchengladbach und der HSV solle sich demnach über eine Verpflichtung im Sommer einig sein. Der 29-Jährige kann nach der Saison ablösefrei vom Bundesligisten an die Elbe kommen. Voraussetzung für einen Wechsel von Strobl ist, dass der HSV die Rückkehr in die Bundesliga schafft.

Der Sieg beim Hamburg-Derby wurde ausgiebig gefeiert, diese Woche steht wieder hartes Training für die Fußballer vom FC St. Pauli an. Am Mittwoch haben die Kiezkicker zwei Einheiten auf dem Plan, wie der Klub auf Twitter mitteilte.

Heute steht an der Kollau eine Doppelschicht auf dem Plan. Trainiert wird um 10 Uhr und 15:30 Uhr. #fcsp pic.twitter.com/RbW6VFNdi6 — FC St. Pauli (@fcstpauli) February 26, 2020

Heute steht beim HSV wieder Training im Volkspark an. HSV-Profi Josha Vagnoman machte mit Reha-Training weiter. Das sieht schon ganz flott aus:



Fußball-Profi Adrian Fein hat gut zwei Wochen nach seinem Jochbeinbruch im Spiel gegen den Karlsruher SC mit einer Spezialmaske aus Karbon das Mannschaftstraining beim Hamburger SV wieder aufgenommen. "Natürlich ist es noch ein bisschen ungewohnt, aber das wird jetzt von Einheit zu Einheit besser", sagte der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler.

In der ersten Einheit habe es noch nicht viele Zweikämpfe gegeben, "aber ich fühle mich sicher und kann richtig reingehen", sagte die Leihgabe des FC Bayern München. Die Maske sei eine "gute Lösung". Ob Adrian Fein schon am Samstag beim Auswärtsspiel gegen den FC Erzgebirge Aue im Kader des Tabellen-Dritten aus der Hansestadt steht, wird sich im Laufe der Woche zeigen.

