HSV-Präsident Marcell Jansen vom Formtief überrascht

03.03.2020, 14:00 Uhr | t-online.de

Neben HSV und St. Pauli gibt es in Hamburg auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Infos zum Lokalsport in der Stadt.

Kickboxer Coco Atti wird in Hamburg am 11. April im Rahmen einer Kampfsportgala um den EM-Titel des World Boxing Council im Thaiboxen (WBC Muaythai) kämpfen. "Es ist eine große Ehre, hier um die Europameisterschaft dieses renommierten Verbandes kämpfen zu dürfen", sagte der 22-jährige Atti, der seit seinem 14. Lebensjahr in Hamburg lebt und in Togo geboren wurde. Gegner in der Wandsbeker Sporthalle ist der dreimalige dänische Meister Nicolai Bartholin.

Ex-Profi Marcell Jansen ist von der Pleite-Serie des Hamburger SV überrascht worden. "Ich hätte nicht erwartet, dass nach dem so guten Start ins neue Jahr nun plötzlich zwei solche Spiele kommen", sagte der derzeitige Präsident des HSV e.V. nach den Niederlagen gegen den FC St. Pauli (0:2) und bei Erzgebirge Aue (0:3) in einem Interview mit der "Mopo". Den Aufstieg hat er jedoch noch nicht abgeschrieben: "Wir werden unser Ziel erreichen und unter die ersten Drei kommen".

Heute haben die Kiezkicher von St. Pauli einen trainingsfreien Tag. Morgen geht es dann aber weiter, dann beginnt die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Sonntag gegen Sandhausen.

Moin! Kurze Pause: Die Boys in Brown haben heute einen trainingsfreien Tag. ☕



— FC St. Pauli (@fcstpauli) March 3, 2020

Sundeep "Sunny" Singh hat das Amt des Teammanagers beim HSV-Beachsoccer übernommen. In der Funktion ist er bereits seit Beginn des Jahres im Einsatz. Singh ist bereits zeit zehn Jahren in dem Sport aktiv, wie der Verein auf Facebook schreibt. Mit dem GWS Beach Pirates aus Siebenbäumen gewann er bereits den dritten Platz des DFB Beachsoccer Cups und war bis 2016 Vorstandsmitglied die German Beachsoccer League.

++Neuer Teammanager++ Kapitän Sunny Singh hat zum 01.01.2020 das Amt des Teammanagers übernommen.

