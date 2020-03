LIVESport-Tag im Live-Blog

Neuer Teammanager beim HSV-Beachsoccer

03.03.2020, 07:57 Uhr | t-online.de

Neben HSV und St. Pauli gibt es in Hamburg auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Infos zum Lokalsport in der Stadt.

Sundeep "Sunny" Singh hat das Amt des Teammanagers beim HSV-Beachsoccer übernommen. In der Funktion ist er bereits seit Beginn des Jahres im Einsatz. Singh ist bereits zeit zehn Jahren in dem Sport aktiv, wie der Verein auf Facebook schreibt. Mit dem GWS Beach Pirates aus Siebenbäumen gewann er bereits den dritten Platz des DFB Beachsoccer Cups und war bis 2016 Vorstandsmitglied die German Beachsoccer League.

++Neuer Teammanager++ Kapitän Sunny Singh hat zum 01.01.2020 das Amt des Teammanagers übernommen. Wie wir bereits... Gepostet von HSV-Beachsoccer am Montag, 2. März 2020

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus der schönsten Stadt der Welt. Hier versorgen wir Sie auch heute wieder mit den aktuellen Nachrichten und besten Geschichten aus dem Lokalsport.