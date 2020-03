LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV-Verteidiger Jan Gyamerah in Top-Form

10.03.2020, 11:32 Uhr | t-online.de

Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog halten wir Sie darum über den Hamburger Lokalsport auf dem Laufenden.

Die Futsaler des HSV sind Norddeutscher Meister geworden und haben sich so auch gleich für das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Das Hamburger Team gewann im Spiel in der Futsal-Regionalliga Nord gegen FC Fortis mit 5:2.

Damit einer erfolgreichen Endphase der Saison nichts mehr im Weg steht, hat der HSV den Rasen auf seinem Trainingsplatz erneuert. Dafür wurde der alte raus gerissen und ein neuer Rollrasen verlegt. Das teilte der Verein auf Facebook mit.

Viktor Gyökeres absolviert mit der U21 Schwedens in der Länderspielpause EM-Qualifikationsspiele gegen Armenien und Italien. Östigard spielt mit Norwegens U21 in der EM-Quali. St. Pauli-Kicker Becker reist mit der U20 nach Erfurt, um gegen Italien zu spielen.

Im September letzten Jahres hat sich das Defensiv-Talent Jan Gyamerah vom HSV einen Wadenbeinbruch zugezogen. Seit Mittwoch vergangener Woche ist er wieder komplett gesund geschrieben. Bereits beim Fürth-Spiel am Freitag könnte Gyamerah wieder am Start sein. Im Winter hatte man noch damit gerechnet, dass er erst Ende März ins Training einsteigen könnte, wie "Bild" schreibt. Doch der Verteidiger ist bereits frühzeitig wieder fit.

