Dieter Hecking lässt HSV für Geisterspiel üben

11.03.2020, 11:51 Uhr | t-online.de

Fans des Hamburger SV: Beim Spiel gegen Greuther Fürth am Freitag dürfen sie nicht mit ins Stadion. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog halten wir Sie darum über den Hamburger Lokalsport auf dem Laufenden.

Der FC St. Pauli teilte auf Twitter mit, dass vorerst keine Karten mehr für Spiele der Kiezkicker verkauft werden. "Aufgrund aktueller Entwicklungen und der Ungewissheit, wie und wann zukünftige Spiele stattfinden, setzen wir den aktuellen Verkauf bis auf Weiteres aus", heißt es vom Klub.

Wichtige Info aus dem Kartencenter: Aufgrund aktueller Entwicklungen und der Ungewissheit, wie und wann zukünftige Spiele stattfinden, setzen wir den aktuellen Verkauf bis auf Weiteres aus.#fcspfch | #fcspaue | #fcspssv | #fcsp pic.twitter.com/ElioooaSP3 — FC St. Pauli (@fcstpauli) March 11, 2020

Dass das Spiel des HSV gegen Greuther Fürth am Freitag wegen des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden wird, trifft nicht nur die Fans, sondern auch die Mannschaften. "Ein Geisterspiel hatte ich noch nicht", gibt HSV-Trainer Dieter Hecking trotz jahrzehntelanger Erfahrung im Profi-Geschäft gegenüber der "Bild" zu.

Auch die Spieler müssen auf die neue Situation vorbereitet werden. Das Geheim-Training am Donnerstag wird deswegen wohl nicht im Volkspark, sondern im Volksparkstadion stattfinden. Hier können sich die Profis schon mal einen Eindruck davon machen, wie es sich vor leeren Rängen spielt.

