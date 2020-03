LIVESport-Tag im Live-Blog

Hamburg-Marathon sucht neuen Termin

12.03.2020, 12:16 Uhr | t-online.de

Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog halten wir Sie darum über den Hamburger Lokalsport auf dem Laufenden.

Der Hamburg-Marathon muss einen neuen Termin für seine 35. Auflage suchen. Weil alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis einschließlich 30. April untersagt sind, kann auch das traditionsreiche Hamburger Massensportereignis am 19. April mit rund 30.000 Teilnehmern an zwei Tagen nicht stattfinden. "Dies bedeutet allerdings keine finale Absage der Veranstaltung. Wir bemühen uns derzeit mit Nachdruck um einen alternativen Veranstaltungstermin in 2020", teilten die Organisatoren mit.

Alle Bundesliga-Spiele am kommenden Wochenende finden ohne Zuschauer statt. Nun hat sich der Bezahlsender "Sky" eine besondere Aktion ausgedacht und zeigt die Bundesliga-Konferenz am Samstag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga-Konferenz frei empfangbar auf Sky Sport News HD. Auch die Partie St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg am 15. März ist somit im Free-TV zu sehen.

Mehr Hintergründe dazu lesen Sie hier.

Glückwunsch an Tobias Schweinsteiger: Der HSV-Co-Trainer feiert heute seinen 38. Geburtstag. Sein Verein gratuliert – und da schließen wir uns gerne an:

🎉 Wir gratulieren unserem Co-Trainer Tobias #Schweinsteiger zum heutigen 38. Geburtstag und wünschen einen schönen Ehrentag 🎁#nurderHSV #HappyBirthday pic.twitter.com/oLTHPZCC46 — Hamburger SV (@HSV) March 12, 2020

Auch das Spiel des St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg wird allem Anschein nach ein Geisterspiel. Heute will die Hamburger Gesundheitsbehörde ihre Verfügungen offiziell erlassen. Dabei wird das Spiel des Zweitligisten am Sonntag wahrscheinlich nicht das einzige Spiel mit Ausschluss der Zuschauer bleiben. St. Pauli selbst hat sich dazu bisher noch nicht geäußert.

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus der schönsten Stadt der Welt. Hier versorgen wir Sie auch heute wieder mit den aktuellen Nachrichten und besten Geschichten aus dem Lokalsport.