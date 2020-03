LIVESport-Tag im Live-Blog

Hecking kann sich Aussetzung der Saison vorstellen

13.03.2020, 09:46 Uhr | t-online.de

Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Eigentlich sollte der HSV auf den Greuther Fürth heute Abend treffen. Doch es ist fraglich, ob das Spiel überhaupt noch stattfinden wird. Denn die Deutsche Fußball Liga berät heute, ob der Spielbetrieb in der 1. und 2. Liga wegen der grassierenden Coronavirus-Pandemie sofort eingestellt wird. Die Hintergründe dazu lesen Sie hier.

Wenn der HSV in der 2. Bundesliga heute Abend um 18.30 Uhr auf Greuther Fürth trifft, könnte das vorerst der letzte Auftritt der Hamburger sein. Das kann sich zumindest HSV-Trainer Dieter Hecking vorstellen. "Man muss mit allem rechnen", erklärte der 55-Jährige in der Pressekonferenz vor der Abreise nach Fürth. Aktuell gehe er jedoch davon aus, dass die Hamburger Profis heute Abend um die nächsten drei Punkte im Aufstiegskampf spielen werden.

Zu einer Aussetzung der Saison hat Hecking eine klare Meinung: "Wir müssen wissen, dass der Fußball nicht über allem steht". Demnach habe sich der Fussball der Gesamtsituation unterzuordnen. Den Entscheidungsträgern müsse die volle Unterstützung aller sicher sein, so Hecking.

