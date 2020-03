LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV-Boss ist gegen Saison-Abbruch

17.03.2020, 11:43 Uhr | t-online.de

Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog halten wir Sie darum über den Hamburger Lokalsport auf dem Laufenden.

Anders als HSV und FC St. Pauli dürfen die Hamburg Towers ihr Training für die Basketball-Bundesliga laut Anordnung der Stadt Hamburg nicht fortsetzen. Darüber berichtet die "Mopo". Das Team will nun nach eigenen Aussagen eine Sondergenehmigung bekommen, um weiter zu trainieren.

Wir bemühen uns um eine Sondergenehmigung, die uns das Training erlaubt, berichtet unter anderem die @mopo: https://t.co/VljMBvgPeA#HamburgTowers pic.twitter.com/tkpdE8GBEU — Hamburg Towers (@hamburgtowers) March 17, 2020

Mittelfeldspieler Rico Benatelli wird heute 28 Jahre alt. Sein Verein St. Pauli gratuliert.

"Hoch soll er leben, hoch soll er leben..." 🎶 Rico #Benatelli wird heute 2️⃣8️⃣ Jahre jung. 🙌 Alles Gute zum Geburtstag, Bena! Hab einen schönen Tag! 🎂🎁🎉 _____ #HappyBirthday #fcsp Gepostet von FC St. Pauli am Dienstag, 17. März 2020

Roland Galos von den Hamburger Giants fährt nach Tokio zu Olympia. Er konnte sich gestern qualifiziert, erklärt der Verein auf Facebook. Ein andere Boxer, Ammar Abbas Abduljabbar, muss noch warten. Sein Qualifikationsturnier wurde aufgrund der aktuellen Lage ausgesetzt. Vielleicht bekommt auch er noch die Chance, sich zu qualifzieren. Jetzt heißt es hoffen, dass Olympia auch stattfindet.

Die Bundesliga und 2. Liga pausieren bis zum 2. April. Das ist bei einer Mitgliederversammlung der DFL am Montag beschlossen worden. Bernd Hoffmann, Vorstandvorsitzender vom Hamburger SV ist klar gegen einen Abbruch der Saison. "Ganz wichtig für ein Unternehmen wie den HSV ist, dass die Saison in der 2. Liga zu Ende gespielt wird. Das ist das wirtschaftliche Rückgrat unseres Klubs", erklärt er. Trotzdem sei die aktuelle Unterbrechung aufgrund der Krisensituation notwendig. Mehr können Sie bei den Kollegen von "Fussballtransfers.com" lesen.

