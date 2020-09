Umweltsenator gibt Startschuss

Modernisierung der Alster-Schwimmhalle gestartet

21.09.2020, 19:53 Uhr | dpa

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat am Montag den Startschuss für die Modernisierung und Erweiterung der Alster-Schwimmhalle gegeben. In den kommenden drei Jahren soll die ganzjährig nutzbare Wasserfläche nach Behördenangaben um etwa ein Viertel erweitert werden. Der Senat finanziere die Arbeiten an der großen Bäderland-Schwimmhalle in Hamburg-Hohenfelde mit 60 Millionen Euro. Mit jährlich rund 370 000 Gästen zählt die Halle den Angaben zufolge seit ihrer Eröffnung 1973 zu den besucherstärksten Schwimmbädern der Stadt. Weitere wichtige Aspekte bei den geplanten Arbeiten seien die barrierefreie Umgestaltung und Energieeffizienz.