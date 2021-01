Kiezklub mit Zuversicht

St. Pauli-Trainer Timo Schultz will Neustart für 2021

04.01.2021, 15:45 Uhr | dpa

Der FC St. Pauli geht das neue Jahr trotz der mageren Ausbeute von nur einem Sieg in zwölf Saisonspielen mit Zuversicht an. "Wir haben noch einmal geprüft, was wir verbessern können. Wir versuchen einen Neustart im neuen Jahr anzugehen", sagt Trainer Timo Schultz vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth. "Wir haben im Jahr 2020 nicht ein Auswärtsspiel außerhalb von Hamburg gewonnen. Das ist natürlich nicht gut. Wir hoffen, dass wir dieses Thema nun zur Seite schieben können." Gleichwohl gibt der Trainer zu bedenken: "Es war nicht alles schlecht, was wir in den vergangenen zwölf Spielen gemacht haben. Uns haben aber die Ergebnisse gefehlt."

Der Kiezclub steht auf dem 17. Tabellenplatz und hat lediglich acht Punkte vorzuweisen. Greuther Fürth hingegen rangiert mit 24 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. "Diese Mannschaft spielt über drei, vier Jahre zusammen und ist gewachsen. "Für mich ist das eine der Mannschaften, die am Ende unter den ersten Drei stehen werden", urteilte Schultz.

Er vertraut im Tor wohl weiter auf Svend Brodersen, der bereits in den vergangenen beiden Spielen zwischen den Pfosten stand. "Gehen wir mal davon aus, dass Svend am Sonntag im Tor steht. Aber wir schauen genau auf die Trainingsleistungen und lassen uns da nicht festlegen. Momentan hat er die Nase vorne." Innenverteidiger James Lawrence hingegen soll aufgrund von Wadenproblemen geschont werden.