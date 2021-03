Laut Kapitän Ziereis

St.-Pauli-Team spielt "besten Fußball" seit vielen Jahren

25.03.2021, 06:53 Uhr | dpa

Nach mehr als 126 Spielen für die Mannschft hat Kapitän Ziereis nur Lob für die Mannschaft von St. Pauli. Nach einem Tabellenkampf bis in die Mitte seien die Kicker nun genau da, wo sie hingehören.

Kapitän Philipp Ziereis vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli stellt seiner Mannschaft ein hervorragendes Zeugnis aus. "Ich glaube, dass wir im Moment den besten Fußball spielen, den ich in meinen Jahren auf St. Pauli erlebt habe", sagte der Innenverteidiger am Mittwoch. Der 28-Jährige ist seit Sommer 2013 bei den Hamburgern und hat seither 126 Spiele für die Norddeutschen bestritten.



Das Team verfüge über super Fußballer und einen Plan, den es im Spiel umsetze, meinte der Abwehrmann. "Wir sind auf alle Eventualitäten im Spiel eingestellt. Deswegen finde ich, dass wir aktuell die beste St.-Pauli-Mannschaft haben, mit der ich je zusammengespielt habe."

St. Pauli hat sich mit einer beeindruckenden Rückrunde von einem Abstiegsplatz bis auf Rang elf vorgekämpft. "Wir sind ruhig geblieben in den schlechten Phasen, haben ruhig weitergearbeitet, haben an uns geglaubt, wussten, dass unser Prozess auch Zeit braucht, bis alles ineinandergreift", erklärte Ziereis. "Alles in allem ist es ein sehr gutes Gefühl im Moment."

Bestes Rückrundenteam der Liga

Das mit 19 Punkten beste Rückrundenteam der 2. Liga will in der Tabelle weiteren Boden gutmachen. "Wir sind froh, dass wir aus dem Gröbsten raus sind da unten. Tabellarisch ist natürlich einiges offen in beide Richtungen", sagte der Kapitän. Dennoch bleibt er bescheiden. "Wir stehen genau da, wo wir hingehören: in der Mitte der Tabelle."

Die Hamburger erwarten im nächsten Spiel am Ostermontag (20.30 Uhr) Eintracht Braunschweig. "Grundsätzlich finde ich Abendspiele geil", sagte Ziereis, konnte aber nicht verhehlen, dass ihm der Freitagabend lieber ist. Egal wann und wo gespielt wird, für ihn als Kapitän ist die Aufgabe klar: "Es ist mein Anspruch, voranzugehen."