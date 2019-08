Hamburg

Tschentscher mit großer Delegation nach China und Japan

24.08.2019, 08:40 Uhr | dpa

Begleitet von einer rund 50-köpfigen Delegation aus Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur bricht Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Samstag zu einer einwöchigen Asienreise auf. Erste Station ist am Sonntag die chinesische Industriemetropole Shanghai. Von dort aus geht es über das westjapanische Osaka nach Kobe und Tokio. "Mit der Delegationsreise wollen wir die Beziehungen zu China und Japan stärken und unsere Städtepartnerschaften mit Shanghai und Osaka vertiefen", sagte Tschentscher. Es ist das erste Mal, dass er nach China und Japan reist - persönlich und als Bürgermeister.

In Kobe gebe es viele innovative Forschungsinstitute im Bereich der Biowissenschaft. "Mit unserem Besuch wollen wir den Austausch von Erfahrungen mit dem Hamburger Life Science Cluster fördern und der Zusammenarbeit mit Japan neue Impulse geben." In Tokio stehe das Thema "Mobilität" im Vordergrund der Gespräche.

Eine besondere Verbindung Hamburgs zu China bestehe in der Städtepartnerschaft mit Shanghai. In mehr als 33 Jahren gewachsen sei sie "von einer großen Fülle an gemeinsamen Themen und Projekten" geprägt, die sich durch vertrauensvolle Zusammenarbeit auszeichneten.

Als Handelsmetropole lege Hamburg zudem "Wert auf gute internationale Wirtschaftsbeziehungen mit freiem Handel auf Augenhöhe", sagte Tschentscher. "Diese sind über Jahrhunderte gewachsen. Hamburg ist der wichtigste China-Standort in Nordeuropa."