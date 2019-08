Hamburg

In den kommenden Tagen auch Gewitter und Starkregen

26.08.2019, 17:29 Uhr | dpa

Blitze leuchten während eines Gewitter am Himmel. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild (Quelle: dpa)

Auf den strahlenden Sonnenschein folgen im Norden in den nächsten Tagen Gewitter und teils unwetterartige Regenschauer. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes vom Montag bleiben durch Hochdruckgebiet "Corina" vorerst die hohen Temperaturen erhalten. In Hamburg wird es demnach bis zu 31 Grad heiß und auch in den Küstenregionen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird die 30-Grad-Grenze erreicht.

Am Dienstag und Mittwoch soll es im gesamten Norden zu Gewittern und örtlichem Starkregen kommen, wie ein Meteorologe des DWD berichtete. Ab Donnerstag beruhigt sich die Situation wieder und die Temperaturen kühlen sich bei weiteren Regenschauern etwas ab. Bis zum Wochenende bleibt es dann großteils trocken bei sommerlichen 25 Grad.