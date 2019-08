Hamburg

Behörde plant Weiterentwicklung der Binnenalster-Räume

26.08.2019, 19:26 Uhr | dpa

Die Hamburger Stadtentwicklungsbehörde will die Uferbereiche um die Binnenalster mit ihren Alleen und der Gründerzeit-Bebauung nach eigenen Angaben behutsam weiterentwickeln. "Jegliche Planung in diesem Bereich muss wohl überlegt und sorgsam angegangen werden", sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Montag zum Auftakt erster Gespräche mit Bürgern hierüber.

Nach der Neugestaltung des Jungfernstiegs und geplanten Veränderungen am Ballindamm solle nun ein Nachdenken darüber einsetzen, wie sich die Uferbereiche verändern könnten, kündigte die Behörde an. Wie könne dabei der seit über 100 Jahren bestehende besondere Charakter des Ensembles bewahrt bleiben, lautet eine weitere Fragestellung. Gesucht wird unter anderem nach Nutzungen, die den Raum beleben. Bei gastronomischen Angebote solle geschaut werden, wie sie mit dem Vorhandenen in Einklang zu bringen wären. Die Behörde hatte aufgrund eines bürgerschaftlichen Ersuchens Ende 2018 eine Studie zur Nutzung der Uferbereiche in Auftrag gegeben.