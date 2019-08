Hamburg

Mehr finanzieller Spielraum: Senat schreibt Haushalt fort

27.08.2019, 14:41 Uhr | dpa

Mit einer Stärkung der zentralen Reserve und der Risikovorsorge, der Aufstockung des Sondervermögens Schnellbahnausbau und einen stärkeren Schuldenabbau will der Senat den Haushaltsplan für dieses Jahr fortschreiben. Eine entsprechende Drucksache wurde am Dienstag beschlossen. Möglich wurde dies durch eine Anpassung des Steuertrendwerts infolge einer geänderten Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die Hamburgs finanziellen Spielraum erweitert, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte.

"Erfreulich ist, dass wir (...) die Ansparphase für den Schnellbahnausbau mit einer Aufstockung des Sondervermögens nutzen können." So solle eine Kapitaleinlage in Höhe von 115 Millionen Euro das Anlagevolumen auf 165 Millionen Euro erhöhen, sagte Dressel. Bis voraussichtlich 2023 werde sich das Vermögen "irgendwo im Bereich zwischen 500 und 900 Millionen Euro bewegen". 50 Millionen Euro in der zentralen Reserve sollen zudem nötige Finanzierungen in der Planungsphase der Projekte U5, S32 und S4 absichern. Dies zeige, dass der Senat es mit dem Schnellbahnausbau ernst meine, sagte Dresssel. "Es wird immer dann ernst bei Planungen, wenn es ums Geld geht."

Mit Blick auf eingetrübte Perspektiven bei den Steuereinnahmen sei es gut, "dass wir zudem Risiko- und Reservepositionen gezielt verstärken können". Die Zuführung zu der als Puffer für "schlechte Zeiten" gedachten Konjunkturposition werde in diesem Jahr auf rund 635 Millionen Euro erhöht. Satt der bisher geplanten Nettokredittilgung in Höhe von gut 393 Millionen Euro sollen 635 Millionen Euro getilgt werden. "Investieren, Konsolidieren und Hamburgs Wachstum gestalten" bleibe der rote Faden in der Finanzpolitik, sagte Dressel.