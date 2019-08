Hamburg

Chlorgasflasche undicht: Schwimmbad in Hamburg evakuiert

27.08.2019, 18:52 Uhr | dpa

Wegen einer undichten Chlorgasflasche im Technikraum eines Schwimmbads in Hamburg-Finkenwerder hat die Feuerwehr alle 440 Badegäste vorsorglich in Sicherheit gebracht. Ein Mitarbeiter von Bäderland Hamburg habe die Retter am Dienstagnachmittag verständigt, weil die Wassernebelberegnungsanlage zur Bindung von Gasen ausgelöst und ein Mann vermutlich geringe Mengen Chlorgas eingeatmet habe, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann wurde wegen Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht. Chlorgas wird üblicherweise zur Reinigung des Badewassers eingesetzt.

Die Feuerwehr habe das Schwimmbad vorsorglich evakuiert. Im Technikraum stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Leck am Flaschenventil zwischenzeitlich wieder abgedichtet wurde, und gaben nach Messungen Entwarnung.