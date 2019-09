Hamburg

Senator Andy Grote in der Takelage

14.09.2019, 13:56 Uhr | dpa

Innensenator Andy Grote ist bei den Deutschen Meisterschaften der Höhenrettung an den Hamburger Landungsbrücken selbst in die Takelage des Museumsschiffs "Rickmer Rickmers" geklettert. Der SPD-Politiker ist in diesem Jahr Schirmherr des bereits zum 16. Mal stattfindenden Wettbewerbs, wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr mitteilte. Bei den Meisterschaften treten Höhenretter verschiedener Berufsfeuerwehren gegeneinander an und spielen verschiedene Szenarien durch, bei denen Menschen aus großer Höhe gerettet werden müssen. Dabei seien vor allem sportliche Leistungen, Teamgeist und Geschicklichkeit gefordert.

Der 51-jährige Grote war laut Angaben des Innenministeriums nach seinem Abitur zwei Jahre lang als Marinesoldat auf dem Zerstörer "Hessen" in Wilhelmshaven stationiert.