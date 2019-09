Cruise Days in Hamburg

Klimaschützer protestieren mit Sarg

14.09.2019, 19:02 Uhr | dpa

Rund 100 Klimaschützer haben am Samstag gegen die Hamburger Cruise Days demonstriert. Für den Protest ließen sie sich eine besonders provokante Aktion einfallen.



Anlässlich der Cruise Days in Hamburg haben Klimaschützer für mehr Umweltschuss demonstriert. Auf die neue Promenade unweit der Landungsbrücken im Hamburger Hafen kippten sie eine rote Flüssigkeit und stellten einen sargähnlichen Kasten in die Farbpfütze. "Kreuzfahrer, ihr vergiftet uns! Haut ab!", hieß es auf einem Schild. Auf einem Transparent stand "Hamburg, mit dir wollen wir Zukunft erleben - Klimanotstand jetzt!".

Die Aktionsgruppe Extinction Rebellion Hamburg schrieb später auf Twitter, sie habe die Treppe an der Promenade wieder sauber gemacht. 80 bis 150 Protestteilnehmer waren nach Polizeiangaben von den Michelwiesen zur Hafenkante gezogen. Die Promenade und Hochwasserschutzanlage war erst Anfang Mai nach jahrelanger Bauzeit eröffnet worden.







Zu den Hamburger Cruise Days wurden am Abend Tausende Menschen an der Hafenkante erwartet. Fünf große Kreuzfahrtschiffe sollten wie an einer Perlenkette aufgereiht langsam durch den Hamburger Hafen ziehen, begleitet von Feuerwerk.