Hamburg

Schiffskollision auf der Elbe in Hamburg

14.09.2019, 22:05 Uhr | dpa

Auf der Elbe in Hamburg ist es am frühen Samstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einer Hafenfähre und einem Sportboot gekommen. Das 15 Meter lange Sportboot drohte zu sinken, wie ein Sprecher der Feuerwehr erläuterte. Die acht Passagiere seien zügig von Booten der DLRG und der Wasserschutzpolizei gerettet worden. Das Sportboot wurde demnach an einer Kaimauer gesichert. Ein Mensch erlitt leichte Verletzungen an der Hand und kam in ein Krankenhaus. Der Grund für den Zusammenstoß war nach Angaben der Feuerwehr am Abend zunächst noch unklar.