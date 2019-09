Hamburg

Raubüberfall auf Spielhalle in Hamburg

15.09.2019, 13:18 Uhr | dpa

Ein Mann hat eine Spielhalle in Hamburg überfallen und Bargeld erbeutet. Er bedrohte am frühen Samstagmorgen eine 45 Jahre alte Kassiererin mit einer Pistole und forderte Geld von ihr, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Die Angestellte habe ihre Kasse geöffnet, aus der der Räuber daraufhin "einen kleinen Bargeldbetrag" herausgenommen habe. Zur exakten Höhe machte die Polizei keine Angaben. Der Täter sei anschließend geflüchtet.