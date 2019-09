Hamburg

Designer Joop: Stift und Papier sind intimer

17.09.2019, 06:04 Uhr | dpa

Potsdam (dpa) - Modeschöpfer Wolfgang Joop (74) bleibt Stift und Papier treu. "Ich zeichne und schreibe noch ganz analog, und ich glaube noch immer, dass es leichter und intimer sei, mich mit Stift und Papier auseinanderzusetzen, als mich einem glatten "Tablet" anzuvertrauen", sagte Joop der Deutschen Presse-Agentur. Auch seine Autobiografie "Die einzig mögliche Zeit", die am Dienstag erscheint, habe er handschriftlich verfasst, so der Designer aus Potsdam.

Das Manuskript habe ihn während der gesamten Zeit überall hin begleitet. "Viele hundert Seiten wurden verworfen, viele Figuren zurückgeschickt in das Vergessen. Aber mein Wunsch, das oft Unglaubliche mit einem Leser zu teilen, ließ mich durchhalten", so Joop. In dem sehr persönlichen Buch schildert der 74-Jährige, warum ihm seine Heimat Potsdam so wichtig ist und beschreibt seine Rückkehr zu dem Familienstammsitz Gut Bornstedt. Mit der Schilderung seines Lebensweges liefert er zugleich ein Porträt der 1950er und 60er Jahre.