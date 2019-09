Hamburg

Regionalkonferenz zum SPD-Vorsitz in Hamburg

18.09.2019, 03:07 Uhr | dpa

Bei ihrem Vorstellungsmarathon durch Deutschland machen die Kandidaten für den SPD-Bundesvorsitz heute Station in Hamburg. Für Bundesfinanzminister und Ex-Bürgermeister Olaf Scholz, der sich gemeinsam mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Klara Geywitz als Duo um die Nachfolge von Andrea Nahles bewirbt, ist die Veranstaltung auf Kampnagel ein Heimspiel. Schon im August hatte der Hamburger SPD-Vorstand die Unterstützung der Bewerbung beschlossen.

Im Rahmen von 23 Regionalkonferenzen wird der Parteibasis seit Anfang des Monats die Möglichkeit für Diskussionen, Gespräche und Nachfragen an die Kandidaten gegeben. Hamburg ist bereits die 13. Station, enden soll die Tour am 12. Oktober in München. Anschließend soll eine Mitgliederbefragung über die neue SPD-Spitze bestimmen. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen.