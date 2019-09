Karlsruhe

BGH prüft erneut Rechtsstreit zum "Öko-Test"-Label

19.09.2019, 03:35 Uhr | dpa

Nächste Runde im Markenstreit um das "Öko-Test"-Label: Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft heute drei Fälle, in denen die Zeitschrift "Öko-Test" Versandhändler aus Hamburg und Oberfranken sowie einen Matratzen-Discounter verklagt hat. Das Magazin will nicht, dass mit dem "Öko-Test"-Label geworben wird, wenn die abgebildete Ware nicht getestet wurde. Es geht um Baby-Produkte, Lattenroste, Fahrradhelme und Kopfkissen, die teils nur in Farbe oder Größe von den tatsächlich geprüften abweichen. Ob der BGH noch am Donnerstag entscheidet, gibt er nach der Verhandlung bekannt (I ZR 173/16, 174/16 und 117/17).

Über zwei Fälle hatte das oberste deutsche Zivilgericht schon verhandelt, sie aber bis zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ausgesetzt. Die EU-Richter deuteten anhand eines ähnlichen Verfahrens aus Düsseldorf an, dass das "Öko-Test"-Label aufgrund seiner Bekanntheit einen erweiterten Schutz genießen könnte. Ob das Label missbraucht wurde, müsse das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf prüfen. "Öko-Test" hofft, dass der BGH einem "wachsenden Label-Missbrauch" einen Riegel vorschiebt.