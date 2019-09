Hamburg

Design-Hotel auf St.-Pauli-Hochbunker soll 2021 eröffnen

19.09.2019, 12:05 Uhr | dpa

Auf dem Hochbunker am Hamburger Heiligengeistfeld soll bereits bis Mitte 2021 ein neues Design-Hotel entstehen. Die NH Hotel Group habe die Ausschreibung für den Betrieb gewonnen, teilte der Vermieter EHP am Donnerstag mit. Ein entsprechender Vertrag zwischen dem Bauherren, der Matzen Immobilien GmbH, und dem spanischen Hotelkonzern sei bereits unterzeichnet worden. Das neue nhow Hamburg Hotel auf dem Bunker, der derzeit um fünf pyramidenartigen Etagen aufgestockt wird, soll seinen Gästen Platz in 136 Zimmern bieten.

Neben den zusätzlichen Etagen soll der historische Betonbau ein begrüntes Dach und einen öffentlichen Dachgarten erhalten sowie einen bepflanzten "Bergpfad", der sich um das Gebäude nach oben zieht. Auch eine Gedenkstätte für die Opfer des NS-Regimes und des Zweiten Weltkrieges ist geplant, zudem Räume für Stadtteilkultur, Ausstellungsflächen sowie eine Halle für Sport- und Kulturveranstaltungen. Die bislang im Bunker ansässigen Tonstudios, Clubs und Unternehmen der Kreativwirtschaft sollen weiter dort bleiben.

Seinem Unternehmen sei die Geschichte des Bunkers und seine Bedeutung für die Stadt bewusst, sagte NH Group-Manager Maarten Markus. "Unsere Design- und Lifestylemarke hat einen offenen Ansatz, so dass das nhow Hamburg sich ausdrücklich gut in die Nachbarschaft und Kreativszene integrieren möchte." Er verwies auf das nhow Berlin, das unter dem Leitmotto Musik stehe und neben zwei professionellen Tonstudios auch eine offene Bühne für lokale Künstler biete.

Ausschlaggebend sei für ihn gewesen, "dass sich das Hotel mit Offenheit in das kreative Viertel einbringt und zudem Verantwortung gegenüber der Geschichte des Bunkers zeigt", sagte EHP-Geschäftsführer und Projektleiter Paul Hahnert. "Das verwirklicht die Individualität des nhow-Designs herausragend: Es respektiert die Historie und weist gleichzeitig in eine hoffnungsvolle Zukunft."