Hamburg

Löwin Tawanga nach kurzer Krankheit im Tierpark gestorben

19.09.2019, 22:48 Uhr | dpa

Im Alter von 13 Jahren ist die Löwin Tawanga nach kurzer Erkrankung im Hamburger Tierpark Hagenbeck gestorben. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass sie an einer Gebärmuttervereiterung gelitten habe, teilte der Park am Donnerstagabend auf Facebook mit: "Wir sind sehr traurig über Tawangas Tod." Weitere Untersuchungen sollten die genaue Ursache ergeben, warum Tawanga am Mittwoch gestorben ist. Nach ihrem Tod leben nach Angaben des Tierparks noch drei Löwen in Hagenbeck: Männchen Nawari sowie die beiden Damen Tembesi und Carbora. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" darüber berichtet.