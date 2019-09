Hamburg

Hecking vor Aue-Spiel: Änderungen in der Startelf möglich

20.09.2019, 15:07 Uhr | dpa

HSV-Trainer Dieter Hecking hat Änderungen in der Startelf des Hamburger SV für das Zweitliga-Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Erzgebirge Aue nicht ausgeschlossen. Diese hätten aber nichts mit der Derby-Niederlage am Montag beim FC St. Pauli zu tun, betonte der Fußball-Lehrer am Freitag.

"Es ist so, dass du immer überlegst, ob du Veränderungen in der Aufstellung vornimmst", meinte der 55-Jährige. "Unabhängig vom Ergebnis Pauli schaut man auch, was passt auf Aue gut, wer hat viel gespielt in den letzten Wochen." Daher gebe es auch die Überlegung, einigen Spielern eine Pause zu gönnen. Über konkrete Personalien äußerte sich Hecking aber nicht.

Das 0:2 beim Stadtrivalen FC St. Pauli am Montag hätte ihn und die Mannschaft etwas länger beschäftigt. "Eine Derby-Niederlage wirkt immer ein bisschen länger nach wie eine normale Niederlage", sagte Hecking. Man dürfe sich aber nicht zu lange damit aufhalten. "Die Mannschaft ist kritisch mit sich selbst umgegangen", lobte er. Im Training habe man gemerkt, dass sie die Pleite beim FC St. Pauli "am Sonntag mit einem guten Ergebnis wieder revidieren möchte".

Nach der ersten Saisonniederlage hatte der HSV seine Tabellenführung an den Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart verloren. Jetzt ist er Zweiter. Sonntags-Gegner Aue zählt zu den Überraschungen in dieser Saison und ist Fünfter. Hecking nannte das Team aus dem Erzgebirge eine "gewachsene und gestandene Zweitliga-Mannschaft".